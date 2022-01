"Que Deus o perdoe", diz filha, ao saber da morte de Olavo de Carvalho

Apoie o 247

Por Leonardo Meireles, Metrópoles - Filha de Olavo de Carvalho, Heloísa de Carvalho lamentou nas redes sociais a morte do pai, deixou mensagens críticas ao escritor, mas também afirmou que “comemorar a morte de qualquer pessoa é assinar o atestado de total falta de humanidade”. Em uma das postagens, ela também pediu que Deus perdoasse todas as “maldades” que o pai cometeu.

Olavo de Carvalho morreu na noite desta segunda-feira (24/1), madrugada no horário brasileiro, em um hospital na região de Richmond, no estado norte-americano da Virgínia. Ele estava internado com problemas de saúde. Na nota do perfil do escritor, não há menção sobre a causa do falecimento dele. Entretanto, Olavo anunciou no último dia 16 que estava com Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

Os patrões negacionistas não quiseram afastá-la do trabalho, empregada doméstica, pegava condução e pegou Covid, eu ainda a aconselhei uns 5 dias antes dela pegar covid a se demitir, mas quem iria sustentar as3 crianças. — Heloisa de Carvalho Martin Arribas (@Carvalho_A_Helo) January 25, 2022

Comemorar a morte de qualquer pessoa é assinar o atestado de total falta de humanidade, Deus tá vendo e eu também. — Heloisa de Carvalho Martin Arribas (@Carvalho_A_Helo) January 25, 2022

