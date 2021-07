Santos Cruz apoia impeachment e diz que Bolsonaro blefa ao dizer que tem Forças Armadas com ele

247 - O ex-ministro-chefe da Secretaria de Governo de Jair Bolsonaro, o general da reserva Carlos Alberto dos Santos Cruz, sugeriu que Jair Bolsonaro está iludido ao ver nas Forças Armadas uma base de apoio contra o impeachment ou caso ele seja derrotado em 2022.

"Ele não tem apoio. É evidente que blefa", assegura Santos Cruz em sua participação no programa Sua Excelência, O Fato (link para a íntegra no fim desse texto) com os jornalistas Luís Costa Pinto e Eumano Silva.

De acordo com o militar, Bolsonaro desqualifica o debate político no país, tem um fanatismo exacerbado, e advertiu: "isso vai acabar em violência, e ele tem culpa".

O general disse que passou da hora de militares da ativa deixarem o governo Bolsonaro e critica o envolvimento de membros das Forças Armadas nas denúncias de corrupção apuradas pela CPI da Covid. "Tem militar demais na Saúde, levados por um ministro que é general da ativa. Então, que respondem pelos atos que são acusados. Não deviam ter ido", afirmou.

O ex-ministro também afirmou ser infantil o debate posto pela extrema-direita brasileira em relação à existência de comunismo no Brasil nos dias de hoje. "Lula não foi um presidente pró-comunismo. A divergência e a resistência em relação ao período dele no governo era de outra ordem", continuou. "É infantilidade ver comunismo em todo canto", complementou.

Assista à íntegra do programa:

