Serra se junta a FHC contra golpe de Eduardo Leite em Doria

"Optamos por um processo de votação interna no PSDB com candidatos qualificados à presidência. Agora, há que se respeitar o resultado das nossas urnas", disse José Serra edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-ministro José Serra seguiu os passos do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e defendeu o resultado das prévias do PSDB que definiram o governador paulista João Doria como o candidato do partido à Presidência da República.

Como democratas, optamos por um processo de votação interna no PSDB com candidatos qualificados à presidência. Agora, há que se respeitar o resultado das nossas urnas. Estou de acordo com FHC”, disse Serra, de acordo com a coluna Radar, da revista Veja.

A declaração de Serra foi feita após o ex-governador gaúcho Eduardo Leite, derrotado por Doria nas prévias, anunciar que deixará o governo do Rio Grande do Sul visando participar dos debates presidenciais no PSDB até que o partido defina o presidenciável tucano por meio de uma convenção partidária.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A manobra de Leite foi vista como uma tentativa para burlar o resultado das prévias da legenda.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE