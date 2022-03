Eduardo Leite anuncia golpe contra João Doria na convenção do PSDB

Apoie o 247

247 – O ex-governador gaúcho Eduardo Leite prepara um golpe contra a candidatura do governador paulista João Doria à presidência da República, com apoio do deputado Aécio Neves (PSDB-MG), que liderou a campanha pelo golpe de estado de 2016, processo que arruinou a economia e as instituições no Brasil.

"Um dia após formalizar a permanência no PSDB e anunciar que estava se descompatibilizando do cargo de governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite defendeu ontem que a convenção partidária defina quem será o presidenciável tucano", aponta reportagem de Marcelo Ribeiro , no Valor Econômico.

"Eu reconheço a legitimidade das prévias, mas estou me posicionando para estar em posição de disponibilidade para onde entenderem melhor que eu esteja", disse ele. "Se surgir um novo nome, que não participou de prévias, que se filiou agora a um partido político neste campo e que tenha capacidade eleitoral superior aos demais, vamos ficar presos a formalidade de prévias feitas em outro ambiente político e momento por um dos partidos? Não faz sentido. Se há convergência de projeto, se há entendimento de que precisamos estar juntos e surge um nome que pode se viabilizar, por que vamos dizer que as prévias foram feitas e não podemos voltar atrás?", questiona.

