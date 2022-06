Servidores do MEC dizem que Milton Ribeiro recebia com frequência pastor investigado no gabinete e até em casa

Apoie o 247

247 - Servidores afirmaram que o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro recebia com frequência o pastor Arilton Moura em seu gabinete e na casa do ex-titular do MEC. No relato à Controladoria-Geral da União (CGU), a chefe da Assessoria de Agenda do gabinete do ministro da Educação, Mychelle Rodrigues Braga, afirmou que, "durante a gestão de Milton Ribeiro nenhuma outra pessoa ou autoridade esteve naquelas dependências com a frequência do pastor Arilton". A informação foi publicada nesta segunda-feira (27) no portal G1.

De acordo com o ex-assessor Albério Rodrigues Lima, a partir de maio de 2021, Milton Ribeiro concedeu espaço mais privilegiado aos pastores Gilmar e Arilton, quando passou a recebê-los em sua casa.

Ribeiro e os dois pastores foram presos na semana passada por conta de investigações sobre tráfico de influência e corrupção no MEC. A Polícia Federal apura um esquema de liberação de dinheiro em troca de propina.

O empresário Edvaldo Brito detalhou como funcionava a cobrança de propina para receber repasses do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

