Silas Malafaia é acusado de utilizar recursos públicos para pagar pastores de sua congregação

247 - O pastor Silas Malafaia, líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo e um dos principais aliados de de Jair Bolsonaro (PL) junto ao segmento evangélico, foi acusado pelo também pastor Paulo Marcelo Schallenberger de utilizar recursos públicos para pagar salários de quatro pastores que estariam lotados em gabinetes de deputados e vereadores. Schallenberger é candidato a deputado federal e foi indicado pelo Solidariedade para compor o núcleo de contato entre os evangélicos e a campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A denúncia publicada nas redes sociais de Paulo Marcelo foi acompanhada da imagem de um documento dando conta da acusação. Ao todo, o documento cita quatro pastores que estariam ocupando cargos públicos em gabinetes de deputados e vereadores, sendo que dois deles receberiam vencimentos mensais superiores a R$ 7 mil pagos pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).

Segundo o documento, entre os beneficiários diretos do esquema Segundo o documento, entre os beneficiários diretos do esquema estão o Pastor Cícero Silva Nunes, que “trabalha de plantão da Igreja da Mooca” e que estaria lotado no gabinete do deputado estadual Tenente Nascimento” e o pastor Daniel Marins Costa, que teria sido nomeado no gabinete do também deputado estadual Gilberto Nascimento. Ainda segundo a postagem, outros dois pastores estariam lotados no gabinete do vereador Gilberto Nascimento Jr.

Nesta quinta-feira, Malafaia divulgou um vídeo nas redes sociais na com ataques ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, mas não se posicionou sobre a denúncia.

Veja a postagem de Paulo Marcelo Schallenberger.

Tic tac tic tac ….

Quando o Sr me ameaçou te falei @PastorMalafaia

AQUI É SUJEITO HOMEM .

Sou homem de Deus e chega de usarem a igreja de Jesus .

Amanhã Tic tac tic tac pic.twitter.com/Y3u44cjZB9 — Pastor Paulo Marcelo (@prpaulomarcelo) August 25, 2022





