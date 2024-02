Situação do embaixador de Israel no Brasil pode se tornar "insustentável", avalia o governo Lula

Membros do alto escalão do governo dizem que a permanência de Zonshine dependerá de suas próximas ações. Ele já teve um encontro com Bolsonaro e foi convidado para o ato do dia 25 edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Membros do alto escalão do governo Lula (PT) expressam preocupações crescentes em relação à permanência do embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine, indicando que sua presença pode se tornar "insustentável", relata Jamil Chade, do UOL. O destino dessa relação bilateral é visto como dependente das próximas ações do diplomata. No final de 2023, Zonshine se encontrou com Jair Bolsonaro (PL), o que já havia causado desconforto tanto no Itamaraty quanto no Palácio do Planalto.

Agora, Zonshine está sendo convidado para participar de uma manifestação convocada por Bolsonaro para 25 de fevereiro em São Paulo. Este ato é interpretado como uma tentativa de Bolsonaro de demonstrar poder em meio a investigações sobre uma tentativa de golpe de Estado.

continua após o anúncio

Na segunda-feira (19), Zonshine foi convocado para uma reunião fechada no Itamaraty, um gesto que na diplomacia é considerado um claro protesto. Esta ação ocorreu após o embaixador brasileiro em Tel Aviv, Frederico Meyer, ser chamado pelo governo de Benjamin Netanyahu, numa situação que, segundo o Itamaraty, foi percebida como humilhante. Como resposta, o governo brasileiro decidiu temporariamente retirar Meyer de Tel Aviv. A crise entre Basil e Israel foi exacerbada após o presidente Lula comparar o genocídio palestino promovido pelo governo de Netanyahu na Faixa de Gaza ao massacre dos judeos por Hitler, o que levou Israel a classificar o presidente brasileiro como "persona non grata", exigindo um pedido de desculpas.

Entre os membros do governo, há uma preocupação particular com as relações entre os principais atores israelenses e os movimentos bolsonaristas. No entanto, também se considera o impacto que uma possível troca de embaixador poderia ter, com preocupações sobre sua instrumentalização pela extrema direita global e oposição ao presidente Lula. O Itamaraty afirmou que responderá "com diplomacia, mas com toda a firmeza, a qualquer ataque que receber".

continua após o anúncio

Fontes do Palácio do Planalto indicam que a decisão de não expulsar o embaixador israelense após o encontro com Bolsonaro foi tomada para manter um canal de comunicação e diálogo entre os dois governos, especialmente considerando os brasileiros presentes em Gaza e que precisavam de resgate. No entanto, a tolerância em relação a Zonshine foi amplamente prejudicada pelos eventos recentes.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: