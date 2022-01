Suposta facada deixou "sequelas" para o resto da vida de Bolsonaro, diz Michelle

Apoie o 247

ICL

247 - Michelle Bolsonaro atribuiu a internação do esposo à suposta facada que ele teria recebido na campanha presidencial em 2018. O chefe de governo deve passar por cirurgia no hospital Vila Nova Star, em São Paulo, para tratar um quadro de obstrução intestinal, que, segundo a primeira-dama, é uma "sequela" do "atentado".

"Agradeço às orações e mensagens de carinho, recebidas pela internação do Jair decorrente do atentado que sofreu em 2018. Sequela que levaremos para o resto de nossas vidas. Mas Deus é bom e tem o controle de todas as coisas", escreveu a primeira-dama, em um story no Instagram.

Flávio, filho 01 do chefe de governo, foi além e propagou fake news dizendo que Adélio Bispo, autor do "ataque", era "um militante do PSol". No documentário "Uma fakeada no coração do Brasil", da TV 247, o jornalista investigativo Joaquim de Carvalho desmente a informação. Adélio deixou formalmente o PSol em 2014.

PUBLICIDADE

Segundo o jornalista, "Bolsonaro tem problemas gastrointestinais que o levam para hospitais desde antes da facada ou suposta facada em Juiz de Fora".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista ao documentário "Uma fakeada no coração do Brasil":

PUBLICIDADE