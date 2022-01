Flávio diz que Bolsonaro é “vítima do ódio de mal amados hipócritas”

O filho zero um do presidente disse que o pai, internado desde a madrugada desta segunda-feira, “passa bem” edit

Metrópoles - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou, nesta segunda-feira (3/1), que o presidente Jair Bolsonaro (PL) é “vítima do ódio de um ex-militante do PSol”, em referência a Adélio Bispo de Oliveira, que o esfaqueou em 2018, e “de mal amados hipócritas” que desejam a morte dele.

“Graças a Deus meu pai passa bem! Cada vez que ele passa por isso é impossível não se indignar com a mentira de que Bolsonaro tem discurso de ódio, quando na verdade ele é a vítima do ódio de um ex-militante do PSol e de mal amados hipócritas desejando sua morte”, escreveu.

