TCU aponta "graves omissões" de Braga Netto no combate à pandemia

Relatório da Corte acusa o ministro da Defesa, quando ministro da Casa Civil e coordenador do Comitê de Crise do governo federal, de "não ter contribuído da forma que seria esperada para a preservação de vidas" edit

247 - Relatório do TCU (Tribunal de Contas da União) acusa o ministro da Defesa, general Braga Netto, de "graves omissões" no combate à pandemia da Covid-19 e de "não ter contribuído da forma que seria esperada para a preservação de vidas" quando ministro da Casa Civil e coordenador do Comitê de Crise do governo federal.

A Corte mira também mira o militar Heitor Freire de Abreu, atual coordenador do comitê. Segundo o documento, ele também não contribuiu "da forma que seria esperada para a preservação de vidas".

O processo tem relatoria do ministro Vital do Rêgo, que ainda considera se vai acolher a sugestão.

Com informações do Estadão.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.