TCU fará auditoria em tempo real de urnas eletrônicas para rebater possíveis contestações do resultado das eleições

247 - O Tribunal de Contas da União (TCU) está preparando uma auditoria em tempo real de 540 urnas eletrônicas em diversos municípios de todo o País para assegurar um resultado rápido da checagem dos resultados, caso a apuração oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sofra algum tipo de contestação.

De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, a iniciativa “funcionará como uma etapa adicional do sistema de auditoria do sistema eletrônico de votação, em uma espécie de contraposição à apuração paralela que será realizada pelas Forças Armadas. “O TCU já havia anunciado a realização de um processo de inspeção mais aprofundado em 4.161 urnas, com divulgação dos resultados em novembro”, ressalta a reportagem.

O sistema de checagem e auditoria por parte do TCU foi montado na esteira das constantes críticas e questionamentos, sem provas, feitos por Jair Bolsonaro e integrantes da ala militar do seu governo em relação ao modelo eletrônico de votação.

Os militares pretendem realizar uma apuração paralela em cerca de 300 urnas eletrônicas, mas não informaram quais serão os critérios utilizados e nem os objetivos da checagem.

