"Temos um presidente 100% irresponsável e mentiroso", diz Lula, que promete "continuar brigando para reconstruir a democracia"

247 - O ex-presidente Lula, em entrevista à emissora alemã ARD em parceria com a Deutsche Welle, afirmou que sua principal luta atualmente é para "reconstruir a democracia" no Brasil. Ele classificou "o que nós testamos vivendo hoje" como "facismo" e "nazismo", com a "ultradireita fazendo tudo errado".

"Quando eu deixei a presidência, o Brasil era a 6ª economia do mundo. O Brasil estava crescendo, crescendo enquanto país, internamente, crescendo enquanto defensor da sua soberania, mas crescendo também na sua participação a nível internacional. O Brasil tinha virado protagonista internacional. A gente viveu um momento quase que de ouro na América Latina e no Brasil. Lamentavelmente, estamos passando por um processo muito complicado, muito delicado, em que a política é negada. Temos um presidente 100% irresponsável, 100% mentiroso. Ele sente prazer em contar mentira, em tentar enganar o povo. Eu vou continuar brigando para a gente reconstruir a democracia no Brasil", destacou.

Favorito para as eleições de 2022, o petista ainda é cauteloso em se apresentar como candidato: "eu posso ser candidato se o meu partido decidir, se eu estiver bem de saúde e se eu conseguir construir uma aliança política."

Questionado sobre a tão condenada "polarização" do país, Lula rebateu: "eu quero é polarizar mesmo".

