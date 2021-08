Com 39%, Lula lidera corrida presidencial e tem quase a soma de Bolsonaro, Ciro e Datena, diz pesquisa PoderData

O levantamento aponta ainda que o petista venceria Jair Bolsonaro em um segundo turno com 20 pontos de diferença edit

Revista Fórum - Pesquisa PoderData, plataforma do site Poder360, divulgada nesta quarta-feira (4), aponta que, mesmo com o apresentador José Luiz Datena (PSL) no páreo da corrida eleitoral à presidência em 2022, o ex-presidente Lula (PT) segue como favorito para vencer o pleito.

Segundo o levantamento, o petista lidera com 39% das intenções de voto, o que representa praticamente a soma das intenções de voto em Jair Bolsonaro (sem partido), Ciro Gomes (PDT) e Datena.

O atual presidente aparece em segundo lugar com 25%, e é seguido por Ciro Gomes, com 8%, e pelo apresentador de TV, que chega a 7%.

