Terceiro suspeito pela morte de Bruno Pereira e Dom Phillips se entrega à polícia

247 - Foi preso neste sábado (18) o terceiro suspeito de envolvimento no assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips na Amazônia, informou o comitê de crise coordenado pela Polícia Federal do Amazonas.

Jefferson Lima da Silva, vulgo “Pelado da Dinha”, estava foragido e se entregou à polícia na delegacia de Atalaia do Norte nesta manhã, disse a Polícia Federal à CNN Brasil.

De acordo com a PF, ao menos cinco suspeitos são investigados. Além de Jefferson Lima da Silva, já estão presos também Amarildo Oliveira da Costa, conhecido como Pelado, e seu irmão, Oseney da Costa de Oliveira. Pelado confessou ter participado do assassinato da dupla.

