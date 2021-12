Torcedor do Athletico é demitido por jogar copo de cerveja em Hang, mas reafirma: “gente como você vou enfrentar todos os dias”

Apoie o 247

247 - Um torcedor do Athletico Paranaense, Eduardo Alves, foi demitido do escritório de advocacia em que trabalhava após ter sido apontado como responsável por atirar um copo de cerveja no bolsonarista Luciano Hang , dono das lojas Havan.O arremesso ocorreu na noite de quarta-feira (15), na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), durante a final da Copa do Brasil, na qual o Atlético de Minas venceu a equipe do Paraná por 2 a 1 e se sagrou campeão.

Hang interagia com torcedores do Athletico nas arquibancadas quando foi alvo do copo de cerveja, segundo imagens que circulam nas redes sociais. O empresário usava uma camiseta do clube de Curitiba, que é patrocinado pela Havan.

Eduardo Alves Nas redes sociais, escreveu que "o arremesso do copo no qual havia cerveja não foi o ato mais condizente para a situação".

"Como sou uma pessoa com caráter e com boa educação, lamento e posso dizer que quase me arrependo pela deselegância de ter arremessado alguns poucos ml [mililitros] de cerveja no sr. Luciano Hang", escreveu o advogado.

Em seguida, relatou ameaças, denunciou sua demissão, disse que sua vida "virou um inferno" e criticou Hang.

"Hoje perdi meu emprego, estou sendo ameaçado, minha vida virou um inferno. Mas preciso dizer: sr. Hang, você é o que há de mais podre nesse país, e gente como você eu vou enfrentar todos os dias da minha vida, até o fim", acrescentou.

Na sexta-feira (17), dois dias após a final, o escritório Araúz Advogados comunicou a demissão do funcionário, segundo a Folha de S.Paulo . Em nota, o escritório classificou o caso como "inaceitável". "O Araúz Advogados vem a público para reforçar que não tolera atos de violência contra qualquer indivíduo ou instituição", diz o texto.

