Hang admite ter contas em paraíso fiscal no exterior. "Todas declaradas na Receita Federal"

247 - Em depoimento à CPI da Covid nesta quarta-feira (29), o empresário Luciano Hang, dono da Havan, admitiu que tem contas no exterior e que estas são “declaradas na Receita Federal”.

O questionamento foi feito pelo relator da CPI, senador Renan Calheiros (MDB-AL). Hang admitiu contas em paraíso fiscal no exterior. “Temos contas no exterior, offshores no exterior, duas ou três, declaradas na Receita Federal e auditadas.”

O empresário bolsonarista acrescentou que "todas as contas no exterior são da empresa [das lojas Havan], estão devidamente registradas [no nosso balanço] e não temos nada a esconder.”

Segundo ele, a Havan tem 35 anos e, desde 1993, com a abertura da economia no governo Collor, passou a importar produtos. Nessa condição, disse, é uma questão de segurança manter contas no exterior para se proteger das oscilações do dólar.

Irritado, o presidente da CPI, senador Omar Aziz (PSD-AM), disse que os senadores têm indícios de que essas contas no exterior foram usadas para financiar fake news.

