Torcedora de vôlei faz L de Lula com as mãos e ex-presidente manda "um abraço" (vídeo)

247 - Uma torcedora fez um gesto com a letra "L" em apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante uma partida na Liga das Nações de Vôlei. "Um abraço", escreveu o petista no Twitter.

De acordo com pesquisa Datafolha, divulgada no dia 23 de junho, o ex-presidente tem 19 pontos de vantagem sobre Jair Bolsonaro (PL) no primeiro turno. Pelos números, Lula ganharia a eleição no primeiro turno, pois conquistou 53,4% dos votos válidos.

No estado de São Paulo, maior colégio eleitoral do Brasil, o ex-presidente teve quase 15 pontos percentuais de vantagem para Bolsonaro, segundo números divulgados nesta sexta-feira (1) pelo Datafolha.

Um abraço para a torcedora do vôlei! #VamosJuntosPeloBrasil https://t.co/xEHV41A9jF — Lula (@LulaOficial) July 1, 2022

