TRF-4 cassou a segunda ordem de prisão de Youssef, que fora decretada hoje pelo juiz Eduardo Appio

247 — Na segunda decisão do dia, o desembargador Marcelo Malucelli do TRF-4 revogou a nova ordem de prisão do Lava-Jato no Paraná contra o ex-doleiro Alberto Youssef, que também havia sido decretada na tarde desta terça-feira (21), informou o Radar da VEJA .

Mais cedo, o magistrado já havia concedido outra liminar para libertar o delator. A defesa de Youssef solicitou a soltura imediata do réu, e o magistrado do tribunal de segunda instância atendeu ao pedido com urgência.

