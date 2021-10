TSE está a 1 voto da cassação de deputado bolsonarista que espalhou fake news sobre urnas

Apoie o 247

247 - O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) teve nesta terça-feira (19) três votos a favor da cassação do mandato do deputado estadual Fernando Francischini (Solidariedade-PR) devido à publicação de um vídeo no dia das eleições de 2018 em que ele afirmava que as urnas eletrônicas haviam sido fraudadas para impedir a votação no então candidato a presidente Jair Bolsonaro.

O julgamento foi interrompido por um pedido de vista do ministro Carlos Horbach. Falta apenas um voto, dentre os quatro que ainda serão proferidos, para cassar o deputado bolsonarista.

Até o momento, os ministros Luís Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques e Sérgio Banhos votaram a favor do pedido feito pelo Ministério Público Eleitoral para cassar Francischini por espalhar fake news, informa a Folha de S.Paulo.



