Uchôa cobra ação do CNJ sobre viagem de Kassio Nunes a Paris às custas de advogado com processos no STF

O ministro do Supremo, indicado por Bolsonaro, viajou de jatinho à França para assistir à final da Champions, ao Roland Garros e ao GP de Mônaco edit

247 - O professor e advogado Marcelo Uchôa cobrou neste sábado (18) pelo Twitter providências por parte do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) sobre a viagem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Kassio Nunes Marques, indicado por Jair Bolsonaro (PL), à Paris, na França, às custas de um advogado que tem ações na corte.

"Curioso para saber o que dirá o CNJ sobre um ministro do STF viajar em jatinho particular disponibilizado por advogado com atuação na corte para assistir à final da Champions, ao Roland Garros e ao GP de Mônaco", escreveu.

Segundo reportagem do Metrópoles, o ministro do Supremo foi de jatinho a Paris, em uma viagem que custou cerca de R$ 250 mil, bancado pelo advogado Vinícius Peixoto Gonçalves, que atua em processos em curso no STF.

