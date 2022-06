Kassio Nunes, do STF, foi à final da Champions e a Roland Garros em jatinho pago por advogado com ações na corte

Apoie o 247

Por Rodrigo Rangel, Metrópoles - Com despesas pagas por um advogado, o ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, fez uma viagem bate-e-volta de Brasília a Paris no fim do mês passado para assistir à final da Champions League e a jogos do torneio de tênis de Roland Garros.

O tour incluiu, ainda, o GP de Mônaco de Fórmula 1, disputado naquele mesmo fim de semana.

O jatinho usado pelo ministro é um luxuoso Citation X. O custo da viagem foi de, pelo menos, R$ 250 mil.

Leia a íntegra no Metrópoles.

