'Ultrapassou o limite do bom senso', diz Mourão sobre os mais de 300 mil mortos pela Covid-19 no Brasil

Vice-presidente Hamilton Mourão destacou o alto número de mortos por Covid-19 no Brasil e afirmou que é necessário "tentar de todas as formas diminuir a quantidade de gente contaminada"

247 - O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou nesta quinta-feira (25) que o número de mortes por Covid-19 no Brasil "ultrapassou o limite do bom senso". Nessa quarta-feira (24), o País bateu a marca dos 300 mil óbitos por causa do coronavírus.

"Agora vamos enfrentar o que está aí e tentar de todas as formas diminuir a quantidade de gente contaminada e, obviamente, o número de óbitos que, pô, já ultrapassou o limite do bom senso", disse o general em entrevista concedida no Palácio do Planalto.

Nessa quarta-feira (24), Jair Bolsonaro afirmou que será criado um comitê com a participação de representantes dos governos estaduais, do Congresso e da União para combater a pandemia de Covid-19. Iniciativa aconteceu cerca de 15 dias após o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva defender, em um discurso histórico, a criação de uma junta para enfrentar a crise sanitária.

