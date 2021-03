Sob pressão, Bolsonaro segue sugestão de Lula e anuncia criação de comitê contra a Covid-19

"Da nossa parte, um comitê se reunirá toda semana pra decidirmos ou redirecionarmos o rumo do combate ao coronavírus", disse Jair Bolsonaro. Iniciativa foi sugerida pelo ex-presidente Lula há cerca de 15 dias edit

247 - Jair Bolsonaro afirmou que irá criar um comitê com a participação de representantes dos governos estaduais, do Congresso e da União para combater a pandemia de Covid-19. Iniciativa acontece cerca de 15 dias após o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva defender, durante um discurso histórico, a criação de uma junta para enfrentar a crise sanitária.

"Da nossa parte, um comitê se reunirá toda semana pra decidirmos ou redirecionarmos o rumo do combate ao coronavírus. É unanimidade a intenção de nós, cada vez mais, nos dedicarmos à vacinação em massa no Brasil”, disse Bolsonaro após uma reunião realizada nesta quarta-feira (24), no Palácio da Alvorada.

Segundo o novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a união entre os poderes visa fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS), por meio de uma “articulação nos três níveis, para prover à população brasileira com agilidade uma campanha de vacinação que possa atingir uma cobertura vacinal capaz de reduzir a circulação do vírus”.

Apesar do anúncio, Bolsonaro voltou a defender o "tratamento precoce” contra a Covid-19 com medicamentos como a ivermectina e hidroxicloroquina, que não possuem eficácia cientifica comprovada e têm o uso desaconselhado por autoridades médicas

"Tratamos também de possibilidade de tratamento precoce. Isso fica a cargo do ministro da Saúde, de que respeita o direito e o dever do médico em tratar os infectados", disse Bolsonaro.

