Um dia depois do fim do Bolsa Família, internautas resgatam vídeo de Dilma pouco antes do golpe

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Um dia depois de ser realizado o pagamento da última parcela do Bolsa Família aos beneficiários, já que o governo Jair Bolsonaro pretende implantar um novo programa social, o Auxílio Brasil, internautas resgataram um vídeo da ex-presidente Dilma Rousseff gravado pouco antes do golpe de 2016, quando a Câmara dos Deputados abriu o processo de impeachment contra a petista.

Na ocasião, a mandatária afirmou: "os golpistas já disseram que se conseguirem usurpar o poder, será necessário impor sacrifícios à população brasileira. Querem revogar direitos e cortar programas sociais, como o Bolsa Família e o Minha Casa, Minha Vida".

Pouco mais de cinco anos depois, a "profecia" de Dilma se concretiza. As reformas trabalhista e da Previdência retiraram direitos dos brasileiros e agora o Bolsa Família, principal programa social do país, chega ao seu fim, com a promessa de um novo programa que ainda não existe e que nem o governo Bolsonaro sabe de onde tirar o dinheiro para realizar.

PUBLICIDADE

Dilma falou. Dilma avisou. Hoje vemos o resultado golpe arquitetado por Temer, Cunha e Aecio, que culminou com a eleição de Bolsonaro: fim do Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, volta da fome, desemprego e o Brasil humilhado perante o mundo. @ptbrasil pic.twitter.com/MS9RQ7JvYs — Antonia Pellegrino (@apellegrino) October 29, 2021

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE