Vereadoras trans do PSOL acionam o MP por fala homofóbica de Bolsonaro (vídeo)

247 - A vereadora de São Paulo Erika Hilton e a vereadora Natasha Ferreira, suplente na cidade de Porto Alegre (RS) e ativista pelos direitos das pessoas trans e travestis, as duas do PSOL, denunciaram Jair Bolsonaro (PL) ao Ministério Público (MP) por homofobia. De acordo com as parlamentares, ele quis dizer que homossexuais têm mais necessidade de vacinação contra a varíola dos macacos, em comparação com os heterossexuais.

Durante o Flow Podcast, o apresentador Igor Coelho afirmou a Bolsonaro, nessa segunda-feira (8), que tomaria a vacina contra a doença. O ocupante do Planalto respondeu. "Tu não me engana. Eu tenho certeza de que você quer tomar".

