Violência contra mulheres dispara no Brasil, mas Damares gasta apenas 25% do orçamento

247 – As mulheres estão cada vez mais expostas à violência no Brasil governado por Jair Bolsonaro, mas sua ministra da Mulher, Damares Alves, executa cada vez menos o orçamento voltado à proteção feminina. "No ano em que o país registrou uma denúncia de violência contra a mulher a cada cinco minutos, o gasto com ações de proteção à mulher feito pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos (MMFDH) em 2020 foi o menor dos últimos dez anos", aponta reportagem de Leda Antunes e Marcella Fernandes, no jornal O Globo.

"Levantamento feito pela reportagem de Celina em colaboração com o Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc) mostra que a pasta comandada por Damares Alves só pagou 24,6% do total de R$ 120,8 milhões autorizados pelo Congresso para este fim em 2020. No ano em que a pandemia contribuiu para aumentar os casos de violência contra a mulher, a execução financeira para a área somou apenas R$ 35,5 milhões", revelam ainda as jornalistas.

