Wajngarten diz que Bolsonaro estava sob efeito de remédios quando compartilhou postagem contra urnas

Em depoimento à PF, a defesa do ex-presidente já havia alegado que o post golpista foi compartilhado por equívoco. Publicação foi feita três dias após as invasões em Brasília edit

Apoie o 247

ICL

247 - Fabio Wajngarten, ex-chefe da Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom) do governo Bolsonaro (PL), afirmou a jornalistas nesta quarta-feira (26) que Jair estava "sob efeito de remédios" quando compartilhou uma publicação golpista via Facebook que contestava a lisura do processo eleitoral brasileiro e a segurança das urnas eletrônicas.

>>> Bolsonaro recua de postagem contra urnas ao depor na PF. Com medo, diz que post foi 'sem querer'

Tal publicação foi o motivo do interrogatório de Bolsonaro pela Polícia Federal na manhã de hoje. Os investigadores do inquérito que aborda as invasões golpistas às sedes dos Três Poderes em Brasília acreditam que o post compartilhado pelo ex-presidente em 11 de janeiro - três dias após as invasões - pode ser um indício de que ele tenha ajudado a inflamar os terroristas bolsonaristas.

Questionado se Bolsonaro estava sob efeito de remédios e se teria feito a postagem "sem querer", Wajngarten respondeu: "exatamente isso. Quando tomou conhecimento da postagem [...], (pois) sequer o presidente havia percebido que havia sido postado o referido conteúdo, assim que alertado, apagou o vídeo."

🚨Wajngarten: Bolsonaro estava medicado quando publicou informações falsas sobre eleições



Defesa de Bolsonaro diz que ex-presidente ia mandar vídeo por WhatsApp, mas se enganou e publicou no Facebook



Leia: https://t.co/TUkgOW5x0x pic.twitter.com/kaOYxsVev2 April 26, 2023

Vale lembrar que, no depoimento à PF, a defesa de Bolsonaro já havia alegado que o post foi compartilhado por equívoco: "este vídeo foi postado na página do presidente no Facebook quando ele tentava transmitir para o seu arquivo de WhatsApp para assistir posteriormente. Por acaso, justamente nesse período, ele estava internado em um hospital em Orlando. [A postagem] foi feita de forma equivocada. Tanto que pouco depois, duas ou três horas depois, ele foi advertido e imediatamente retirou a postagem".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.