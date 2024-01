Wajngarten nega que PF tenha encontrado computador da Abin com Carlos Bolsonaro

Apoie o 247

247 - O ex-ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom) e atual advogado de Jair Bolsonaro Fabio Wajngarten, publicou em seu perfil na rede social X, afirmando que Bolsonaro havia saído para pescar com seus filhos às 5h da manhã. A resposta é dada após terem surgido suspeitas que Bolsonaro e seus filhos tivessem tentado apagar as provas que os ligavam ao caso de esquema de espionagem ilegal na Agência Brasileira de Inteligência (Abin).



A operação, deflagrada nesta segunda-feira (29), teve como principal alvo o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) e seu envolvimento com o caso, buscando computadores e aparelhos que estavam em posse de Carlos, seu pai e de seus irmãos. Contudo, o advogado de Bolsonaro afirma que não foi encontrado nenhum computador na residência onde estavam.



Sob tal acusação, Wajngarten, disse: “ Vamos arrumar a bagunça de fakenews: 1- O Presidente @jairbolsonaro saiu para pescar às 5:00 com filhos e amigos bem antes de qualquer notícia. 2- Não foi encontrado nenhum computador de quem quer que seja na residência ou gabinete do vereador @CarlosBolsonaro ”.



