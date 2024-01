Família Bolsonaro saiu de barco e pode ter destruído provas após a chegada da PF

Apoie o 247

247 - A Polícia Federal deflagrou nesta segunda-feira (29) mais uma operação para apurar o esquema de espionagem ilegal da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) no governo Bolsonaro. Desta vez, o principal alvo foi o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho de Jair Bolsonaro (PL). Entre os endereços vasculhados pelos agentes da PF está uma casa da família Bolsonaro em Angra dos Reis (RJ), de onde, inclusive, Jair, Flávio, Carlos e Eduardo Bolsonaro realizaram uma transmissão ao vivo pelas redes sociais neste domingo (28).

Segundo a GloboNews, os Bolsonaro estavam na casa quando os policiais federais chegaram com os mandados de busca e apreensão. No entanto, teriam deixado o local em uma lancha e retornado horas depois. Advogados ouvidos pela reportagem do Brasil 247 levantaram a hipótese de destruição de provas e de equipamentos eletrônicos, que podem ter sido lançados ao mar. Salgada, a água do mar possui uma condutibilidade elétrica maior e pode destruir facilmente um circuito elétrico de um equipamento eletrônico.

