Wellington Dias: novo Bolsa Família está pronto e será levado a Lula até a próxima semana

De acordo com o ministro, a pasta quer uma Medida Provisória para as novas regras do programa serem aplicadas. As MPs passam a valer já na publicação em Diário Oficial da União edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome do Brasil, Wellington Dias, afirmou nesta segunda-feira (13) que as novas regras e o redesenho do programa Bolsa Família estão prontos e devem ser aprovados com o presidente Luiz Inácio Luiz da Silva (PT) nos próximos dias. "A expectativa é que apresentemos ao presidente na próxima semana", disse após um ato no qual assinou compromissos de assistência social com a Defensoria Pública da União (DPU).

De acordo com o ministro, a pasta quer uma Medida Provisória (MP) para as novas regras do programa serem aplicadas. Editadas pelo governo federal, as MPs passam a valer já na publicação. Precisam ser aprovadas pelo Congresso Nacional em um prazo estabelecido.

"Justifica uma medida provisória para criar o regramento, um novo caminho [para o Bolsa Família]", afirmou Dias. "Não se trata apenas de um programa de transferência de renda, terá as condicionantes".

O Bolsa Família substitui o Auxílio Brasil do governo anterior, de Jair Bolsonaro, incluindo um adicional de R$ 150 por criança. Para receber os valores, é preciso manter o Cadastro Único atualizado.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.