Zambelli diz que recebeu minuta do golpe em gabinete

247 - A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) afirmou à Folha de S. Paulo que também recebeu a minuta golpista encontrada na casa do ex-ministro e ex-secretário Anderson Torres.

"Escreveram e também levaram no meu gabinete. Não sei quem fez", alegou a parlamentar.

A minuta era um esboço de decreto presidencial que visava estabelecer uma intervenção do Executivo no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com o objetivo de anular o resultado eleitoral e impedir a posse do presidente Lula (PT).

O documento foi encontrado na casa de Torres durante operação de busca e apreensão da Polícia Federal, dias após os atentados terroristas promovidos por bolsonaristas em Brasília, no dia 8 de janeiro.

