Bolsonaro se diz traído por Zambelli, que teria feito acordo com Moraes para não ser presa

247 - Jair Bolsonaro (PL) tem dito a interlocutores que foi traído pela deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), informa Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

Por sinal, a parlamentar parece mesmo tê-lo abandonado: em entrevista à jornalista Carolina Linhares, da Folha de S. Paulo, Zambelli reconheceu a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2022 e disse que Bolsonaro deveria ter agido para retirar seus apoiadores golpistas da frente dos quartéis.

Bolsonaro acredita que Zambelli fez um acordo com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes para evitar ser presa. "Ele teve essa certeza no dia 6 de fevereiro, quando leu a notícia de que o magistrado tinha permitido que Zambelli reativasse suas redes, então suspensas por ordem do tribunal".

À época, Moraes afirmou em decisão que devolveu as redes sociais à parlamentar diante da "cessação", por parte de Zambelli, "de conteúdos revestidos de ilicitudes e tendentes a transgredir a integridade do processo eleitoral".

