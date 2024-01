Presidentes chinês e francês trocam mensagens de felicitações pelos 60 anos das relações diplomáticas

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

O presidente chinês, Xi Jinping, e seu homólogo francês, Emmanuel Macron, trocaram hoje (27) mensagens de felicitações pelo 60º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países.

O líder chinês indicou que nos últimos 60 anos, os dois países sempre aderiram a decisões estratégicas independentes e se empenharam no desenvolvimento comum por meio da cooperação ganha-ganha. Além disso, sempre se comprometeram a promover a aprendizagem mútua entre civilizações por meio de diálogos igualitários e a responder juntos aos desafios globais por meio da coordenação multilateral.

continua após o anúncio

Xi Jinping salientou que atribui grande importância ao desenvolvimento da relação sino-francesa, e que está disposto a trabalhar com Macron para aproveitar o 60º aniversário para tornar a parceria estratégica abrangente entre os dois países mais sólida e dinâmica.

Por sua vez, Macron disse que está na expectativa de trabalhar com Xi Jinping para promover intercâmbios e cooperações bilaterais em campos econômicos, comerciais, interpessoais, culturais e juvenis, além de fomentar diálogos e coordenações em questões globais.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: