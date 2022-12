Argentina é tricampeã do mundo em final épica

Apoie o 247

247 - A Argentina entrou neste domingo (18) para o grupo de seleções tricampeãs do mundo, após derrotar a França nos pênaltis na final da Copa do Mundo de 2022.

No duelo entre os craques Lionel Messi (Argentina) e Kylian Mbappé (França), o 'hermano' levou a melhor.

A Argentina abriu dois gols de vantagem com um pênalti de Messi e um contra-ataque mortal que resultou no gol de Ángel di Maria. Mbappé marcou de pênalti no segundo tempo e, dois minutos depois, marcou novamente em um belo voleio.

Na prorrogação, Messi operou um milagre marcando o terceiro dos argentinos, em uma sobra dentro da área. Quando a vitória já parecia encaminhada, outro pênalti foi dado para a França, após a bola bater no braço do zagueiro. Mbappé converteu mais uma vez.

Um dos maiores nomes da história do futebol mundial, Messi comandou a Argentina até o título de campeã do mundo neste ano, após uma espera de 36 anos. Com o título, Messi se junta a Diego Armando Maradona como um dos dois maiores ídolos da história argentina.

Messi tem 35 anos e esta é, provavelmente, sua última Copa do Mundo, o que torna o título ainda mais especial. A carreira do craque, repleta de outros títulos e de lances memoráveis, fez com que o mundo aderisse à seleção argentina neste domingo. Nem mesmo os brasileiros, que têm uma rivalidade histórica com 'los hermanos', se furtaram a torcer por Messi. Boa parta da torcida brasileira declarou apoio ao camisa 10 argentino, sob o argumento de que um craque da dimensão de Lionel Messi não poderia fechar a carreira sem um título mundial.

