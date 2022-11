Estrela do Brasil na Copa, Richarlison briga na Justiça com Flávio Bolsonaro

Empresa do jogador Richarlison adquiriu mansão em 2020, mas amigo de Flávio Bolsonaro usa documentos de antigo dono do local para tomar posse; entenda edit

Apoie o 247

ICL

247 - Estrela na estreia do Brasil na Copa do Catar nesta quinta-feira (24), tendo feito os dois gols da Seleção contra a Sérvia, Richarlison tem uma briga na Justiça com o senador Flávio Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, por uma mansão em uma ilha paradisíaca.

Em setembro, o jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles , revelou que um amigo de Flávio, o advogado Willer Tomaz, entrou na Justiça para disputar uma mansão de R$ 10 milhões em Ilha Comprida, em Angra dos Reis (RJ), contra a empresa do jogador, a Sport 70, que havia adquirido a casa em 2010.

>> Richarlison, o artilheiro da estreia do Brasil, é ativo política e socialmente

O advogado entrou na disputa para passar ser o dono do imóvel depois de Flávio ter se encantado com a casa, que tem 11 suítes, praia privativa, uma cachoeira, piscina, quadra de tênis e heliponto, entre outros luxos. Em maio deste ano, uma decisão liminar transferiu a posse do imóvel ao advogado Willer Tomaz e Flávio fora arrolado como testemunha.

A batalha judicial é cheia de episódios dramáticos, incluindo uma senhora de 78 anos que diz ter sido enganada para assinar um documento e a expulsão de uma mulher grávida da casa, durante a noite, pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, em maio deste ano, conforme relatou Guilherme Amado.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.