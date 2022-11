Richarlison, o artilheiro da estreia do Brasil, é ativo política e socialmente

"Eu me posiciono porque as pessoas de onde venho não têm voz nem vez", disse o artilheiro edit

247 - O artilheiro do Brasil na partida de estreia da Seleção na Copa do Qatar, o capixaba Richarlison, além da fama que adquiriu como craque e campeão olímpico pelo Brasil, é também conhecido pelo seu lado político e social, com posicionamento mais à esquerda.

Em entrevista em 2020, quando servia à seleção brasileira, ele afirmou: "quando tiver uma causa importante eu sempre vou botar a cara, ainda mais jogando na Seleção e na Inglaterra. Eu tenho essa visibilidade e sei que as autoridades olharão com carinho". Richarlison disse que se posiciona porque "as pessoas de onde eu venho não têm voz nem vez"

Reportagem da Folha de S.Paulo lembra que quando o jornalista britânico Dom Phillips e o indigenista brasileiro Bruno Pereira estavam desaparecidos na Amazônia, Richarlison pronunciou-se nas redes sociais: "Peço às autoridades, por favor, que atuem com urgência e façam todo o possível para encontrarmos Dom Phillips e Bruno Pereira!".

Também em 2020, Richarlison se tornou embaixador do USP Vida, programa voltado para pessoas físicas e jurídicas que tenham interesse em fazer doações para as pesquisas e ações que a universidade paulista desenvolve no combate à Covid.

Ele já é um dos goleadores do Mundial e tentará fazer mais gols – tem 19 em 39 jogos pela seleção– na segunda-feira (28), quando o Brasil volta a jogar pelo grupo G, diante da Suíça.

