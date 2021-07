Brasil ainda precisa aplicar 196 milhões de doses e pode alcançar imunidade coletiva só em 2022

Com o ritmo atual de vacinação, o país alcançará a meta de imunizar 90% de seus 160 milhões de adultos apenas no primeiro trimestre de 2022 edit

247 - O Brasil ainda precisa aplicar 196 milhões de doses de vacinas para alcançar a imunização completa de toda a sua população adulta, ou 160 milhões de pessoas com mais de 18 anos. Com o ritmo atual, o país alcançará a meta de imunizar 90% de seus 160 milhões de adultos apenas no primeiro trimestre de 2022.

A estimativa consta em estudo feito por cientistas da USP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), com base em dados oficiais do Ministério da Saúde. A informação foi publicada pela coluna de Mônica Bergamo.

No estudo, os pesquisadores afirmaram que a "velocidade da vacinação obtida até agora, apesar de mais acelerada nas últimas semanas, ainda é inadequada ao cenário epidemiológico do país".

Ao todo, 70 milhões de pessoas ainda não receberam nem sequer uma dose de vacina (44% do público alvo) e para elas precisam ser reservadas 140 milhões de doses. Outras 56 milhões (35% do total) já receberam a primeira dose e aguardam a segunda aplicação. Somente 34 milhões (ou 21%) estão completamente imunizados.

