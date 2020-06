Brasil tem 1.300 mortes por coronavírus em 24 horas, aponta consórcio de imprensa

247 - O Brasil registrou 1.300 novas mortes por coronavírus nas últimas 24 horas, segundo levantamento feito pelo consórcio de veículos de imprensa junto às secretarias estaduais de Saúde.

Com as novas mortes chega a 39.797 o total de óbitos pela Covid-19 no país até esta quarta-feira (10). O número total de casos confirmados da doença chegou a 775.184.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.