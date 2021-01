China anuncia doação de 1.700 cilindros de oxigênio para o Amazonas

O perfil da Embaixada da China no Brasil informou que “empresas e associações chinesas doaram ou estão doando 1700 cilindros + 1900 quilos de oxigênio e grande quantidade de insumos sanitários ao estado de Amazonas no combate à pandemia” edit

247 - O perfil da Embaixada da China no Brasil informou nesta sexta-feira, 22, que “sensibilizados com a situação no estado do Amazonas, empresas e associações chinesas doaram ou estão doando 1700 cilindros + 1900 quilos de oxigênio e grande quantidade de insumos sanitários ao estado de Amazonas no combate à pandemia”.

“A China está ao lado do Brasil para vencer essa luta”, destacou a embaixada. No Amazonas há uma escassez de cilindros de oxigênio e, por isso, pacientes de Covid-19 estão morrendo nos hospitais.

A decisão do país asiático ocorre apesar do conflito com o governo brasileiro, causado pelos ataques do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e de outros bolsonaristas (como Eduardo Bolsonaro) contra os chineses.

Além da China, outro país combatido pelo governo Bolsonaro está ajudando o Amazonas no colapso da Saúde. A Venezuela enviou para Manaus cerca de 130 mil litros de oxigênio e centenas de médicos para ajudar a combater a Covid-19 no país.

