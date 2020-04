Coronavírus: idosa octogenária é mandada para morrer em casa em Manaus

247 - Uma idosa foi orientada a morrer em casa no hospital Delphina Aziz, referência para o coronavírus no Amazonas. Relatos que dão conta da situação de colapso do hospital foram divulgados na Folha de S. Paulo. O Estado tem a taxa de incidência mais alta do país (19,1 por 100 mil habitantes) e está entre as cinco unidades da federação com indícios para a fase de aceleração descontrolada da propagação do vírus.

Funcionário do Delphina Aziz informa que os leitos estão lotados. O governo, entretanto, anunciou apenas 19 leitos a mais até este fim de semana. Ele ressalta que o Amazonas já não tem mais capacidade para atender pacientes em estado grave. Sem espaço, idosa de oitenta anos foi mandada para casa. Os mortos estão sendo levado a dois contêineres resfriados.

Já foram registrados cerca de mil casos no Estado e 50 óbitos por conta do vírus.

