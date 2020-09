Covid-19: vacina chinesa pode estar pronta para uso em novembro e deve ser a primeira no mundo

Os chineses esperam que a fase 3, última fase para aprovação da vacina, seja concluída antes do final do ano edit

247 - A vacina contra o coronavírus desenvolvida pela China pode estar pronta para aplicação na população a partir de novembro ou dezembro deste ano, segundo afirmou um funcionário do governo chinês Wu Guizhen. Os chineses esperam que a fase 3, última fase para aprovação da vacina, seja concluída antes do final do ano.

Das novas vacinas em fase final no mudo, quatro estão na China. Além destas, na fase 3 estão também a do Instituto de Pesquisa Gamaleya (Rússia), da Janssen Pharmaceutical Companies (EUA), da Moderna (EUA), da Pfizer (EUA) e da Oxford/AstraZeneca (Reino Unido). Esta última é a preferida pelo governo brasileiro, mas apresentou reações adversas recentemente. Ela voltou a ser liberada para testes em seguida.

