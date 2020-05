EUA se preparam para definitivamente fechar fronteira com Brasil

247 - Os Estados Unidos estão preparando a proibição de viagens partindo do Brasil, que é o epicentro da pandemia do coronavírus na América Latina e um dos países mais atingidos do mundo. O consultor de segurança nacional dos EUA, Robert O’Brien, disse à CBS, neste domingo (24):

"Acredito que hoje teremos uma nova decisão em relação ao Brasil, como fizemos com o Reino Unido, Europa e China, e esperamos que seja temporária". Ele acrescentou que "devido à situação no Brasil, vamos tomar todas as medidas necessárias para proteger o povo americano".

O presidente do país, Donald Trump, já havia anunciado que poderia fechar as fronteiras quando declarou: 'não quero essas pessoas contaminando americanos'.

