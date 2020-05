Trump ainda considera interromper voos do Brasil aos Estados Unidos

247- O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante reunião de gabinete nesta terça-feira (19), disse que ainda está considerando interromper voos vindos do Brasil com destino aos Estados Unidos por conta da pandemia da Covid-19. Com informações da CNN.

Trump disse que "não gostaria dessas pessoas vindo aos Estados Unidos para contaminar os americanos". Ele também afirmou que os EUA estão ajudando o Brasil enviando respiradores.

No final de abril Trump já havia sugerido impedir voos do Brasil aos EUA. Na ocasião, Bolsonaro não se pronunciou sobre a fala do presidente estadunidense.

