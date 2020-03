Governo Bolsonaro admite não possuir estudo que confirme viabilidade do 'isolamento vertical' contra coronavírus

Em reuniões com secretários estaduais de diversas áreas, o secretário especial de Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa, disse que o isolamento parcial é "um princípio" do governo federal ao qual os estados deveriam se ajustar edit

247 - O governo Jair Bolsonaro não possui nenhum estudo técnico para embasar a defesa do "isolamento vertical" no combate à pandemia do novo coronavírus.

Este fato ficou evidenciado na manhã desta sexta-feira, 27. Em reuniões com secretários estaduais de diversas áreas, o secretário especial de Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa, disse que o isolamento parcial é "um princípio" do governo federal ao qual os estados deveriam se ajustar.

Segundo informações da Folha de S. Paulo, no lugar de um estudo técnico para defender a medida, Costa apresentou um slide com o que o governo considera necessário para o isolamento parcial na área econômica: manter abertos serviços essenciais e garantir a cadeia de suprimentos.

"Costa foi questionado então por um grupo de secretários se o governo editaria um decreto obrigando os estados a cumprir a medida. Disse que não, que isso deveria ser voluntário. Perguntado então se haveria recursos federais caso alguém se interessasse pelo tema, a resposta foi que 'não temos o cronograma'", diz a Folha.