Liderança chinesa discute otimização de resposta à Covid-19

Reunião destacou a estratégia geral de prevenir os casos provenientes do exterior e a volta do aumento de casos da epidemia dentro do país edit

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - O Comitê Permanente do Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), reuniu-se nesta quinta-feira (10) para ouvir um relatório sobre a resposta à pandemia de Covid-19, discutir e pôr em prática vinte medidas para otimizar ainda mais os trabalhos de prevenção e controle da pandemia.

O secretário-geral do Comitê Central do PCCh, Xi Jinping, presidiu a reunião e proferiu um importante discurso.

Durante a reunião, foi destacada a necessidade de persistir no princípio de supremacia do povo e da vida, implementar firmemente a estratégia geral de “prevenir os casos provenientes do exterior e a volta do aumento de casos da epidemia dentro do país”, seguir inabalavelmente a direção geral da “política dinâmica de zero Covid” e coordenar efetivamente o controle e a prevenção da epidemia e o desenvolvimento socioeconômico, de modo a proteger a vida e a saúde da população da melhor forma possível e minimizar os impactos do surto.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.