"Manaus diz ao Brasil: eu sou você amanhã", diz professor da UFMG

O infectologista e professor Unaí Tupinambás alertou para os riscos gerados pela não-vacinação. Além do prolongamento da pandemia, Tupinambás aponta para o possível colapso dos sistemas de saúde ao redor do Brasil caso a população não seja imunizada rapidamente. Assista edit

247 - O infectologista e professor associado da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Unaí Tupinambás, no Boa Noite 247 da última terça-feira (26), fez um alerta ao Brasil, notando o risco de superlotação do sistema de saúde caso a CoronaVac não seja aplicada rapidamente na população.

Condenando as declarações falsas de que a taxa de efetividade do imunizante é baixa, o professor fez a seguinte declaração: “caso vacinado ou vacinada e pegue a Covid-19, você vai cair num colchão de espuma, não vai acontecer nada com você. Se pegar Covid, será de uma forma mais branda, diminuindo a mortalidade e internações hospitalares, aliviando o sistema de saúde”.

“O pior dos mundos é acontecer o que aconteceu em Manaus, o colapso do sistema de saúde. Manaus diz ao Brasil: eu sou você amanhã”, alertou.

Tupinambás ainda rechaçou o plano das empresas privadas comprarem vacinas para seus empregados, classificando a prática como “absurda e imoral”.

“O próprio diretor da OMS (Organização Mundial de Saúde) deu uma declaração importante, dizendo que isso é uma tragédia moral, um fracasso moral da humanidade caso isso aconteça. Em alguns países, a vacina só vai chegar em 2024-2025”, disse.

“É muito triste, muito tenso, e a população cansada”, completou.

Inscreva-se na TV 247, seja membro e compartilhe:

O conhecimento liberta. Saiba mais