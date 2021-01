Miguel Nicolelis: ou Brasil faz lockdown, 'ou não daremos conta de enterrar os nossos mortos'

247 - O coordenador do comitê científico de combate ao coronavírus do Consórcio Nordeste, Miguel Nicolelis, considerado um dos maiores cientistas do mundo, defendeu um lockdown nacional no Brasil para impedir o avanço da pandemia.

Nas redes sociais, nesta segunda-feira, 4, ele afirmação que "a equação brasileira é a seguinte: Ou o pais entra num lockdown nacional imediatamente, ou não daremos conta de enterrar os nossos mortos em 2021”.

Ou o pais entra num lockdown nacional imediatamente, ou não daremos conta de enterrar os nossos mortos em 2021. January 4, 2021

“Inglaterra decretando o terceiro lockdown nacional para conter. explosão de casos. Até Boris Johnson se rendeu aos fatos. Por aqui, a palavra lockdown virou palavrão para gestores. Tanto melhor para o coronavirus que se beneficia da inoperância, omissão e ignorância rampantes”, lembrou em outra publicação.

