Mortes de crianças com Covid crescem 44% em dezembro

247 - O avanço da variante ômicron no Brasil elevou em 44% as mortes de crianças com idades de 0 a 11 anos durante o mês de dezembro, mês que antecedeu o início da vacinação desta faixa etária no Brasil. No mesmo período, segundo reportagem do UOL, os dados do Info Tracker, plataforma de monitoramento da pandemia das universidades estaduais USP (Universidade de São Paulo) e Unesp (Universidade Estadual Paulista), apontaram uma queda de 50% dos óbitos de adultos e adolescentes a partir de 12 anos, cuja vacinação teve início em setembro.

O número de crianças internadas por causa da doença também cresceu no final de 2021. Enquanto o índice de internações de pessoas acima de 12 anos caiu 26% de outubro para novembro e 3,3% de novembro para dezembro, os casos de crianças de 0 e 11 anos subiram 34% de outubro para novembro e 64% de novembro para dezembro.

Ainda conforme a reportagem, os resultados positivos para Covid-19 entre crianças entre 0 a 13 anos passaram de 3,3% para 50,8% entre 27 de dezembro e 18 de janeiro nos testes do Grupo Pardini, rede com laboratórios em todo o Brasil.

O levantamento levou em consideração mortes e internações de crianças com Covid e Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag) ainda sem resultado para o motivo da infecção.

