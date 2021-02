Transmissão da Covid-19 no Brasil está sem controle, diz Imperial College

247 - A transmissão do coronavírus no Brasil continua sem controle, de acordo com um levantamento realizado pelo Imperial College de Londres. A universidade britânica informou que o Rt brasileiro varia entre 0,91 até 1,05 - os dados são da semana epidemiológica encerrada na última segunda-feira (8). Quando o índice está acima de 1, os números indicam que o vírus continua avançando sem controle.

Segundo as projeções, o Brasil pode registrar 7.460 óbitos de pacientes da Covid-19 até a próxima semana. Na pior das hipóteses, as mortes podem chegar até 7.960. A informação foi publicada pelo portal Uol.

O Brasil ocupa o terceiro lugar no ranking nacional de casos de coronavírus (9,6 milhões), atrás de Índia (10,8 milhões) e Estados Unidos (27,8 milhões). O governo brasileiro também contabiliza a segunda maior quantidade de mortes (234 mil) provocadas pela doença. Nessa estatística os EUA também ocupam a primeira posição.

