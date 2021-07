Vacinação lenta no Brasil: seis estados ainda têm menos de 10% da população imunizada

247 - Diante da vacinação lenta no Brasil, seis estados ainda têm menos de 10% de sua população imunizada com as duas doses (ou dose única, no caso de vacinas com Janssen) contra a Covid-19: Acre (9,91%), Tocantins (9,84%), Mato Grosso (9,72%), Maranhão (9,59%), Rondônia (9,25%) e Amapá (8,36%).

No outro lado da imunização, Mato Grosso do Sul é o estado brasileiro com mais vacinados, com 22,11%, segundo dados do consórcio de veículos de imprensa divulgado às 20h desta segunda-feira, 5.

Os totalmente imunizados em todo Brasil correspondem apenas a 12,92%. São 26.470.130 que se vacinaram com duas doses e 895.278 que tomaram a dose única. Já a primeira dose (que não garante a imunização completa) foi aplicada em 77.487.380 pessoas, isto é, 36,59% da população.

